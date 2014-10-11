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ONTV تنشر خريطتها البرامجية الجديدة لجمهورها

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ONTV تنشر خريطتها البرامجية الجديدة لجمهورها ONTV تنشر خريطتها البرامجية الجديدة لجمهورها


> نشرت قنوات ONTV خريطة برامجها الجديدة بعد تحديثها، حيث تبدأ القناة أولى برامجها الصباحية فى الساعة التاسعة صباحًا مع الإعلامى رامى رضوان ونهاوند سرى وفاطمة النجدى وبرنامج صباح أون، ويلى ذلك فى الثانية عشر نشرات الأخبار على رأس الساعة وتغطيات “مباشر من العاصمة” .

وفى فترة ما بعد الظهيرة يأتى برنامج “ست الحسن” ويتناول كل ما يتعلق بالمرأة، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن فى تمام الرابعة عصرًا، أما فى السادسة فيلتقى جمهور ONTV مع الإعلامى جابر القرموطى وبرنامج “مانشيت” لتناول أهم ما نشرته الصحافة المصرية، ثم برنامج السادة المحترمون مع يوسف الحسينى فى الثامنة مساءا ، حتى يأتى موعد برنامج 25/30 تقديم الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى.

أما بالنسبة لبرنامج “تلت التلاتة” مع الإعلامى عمرو خفاجة فيعرض يومى الجمعة والسبت فى الثامنة مساءا، ويعرض برنامج “نصف ساعة مع جمال فهمى” يومى الجمعة والسبت أيضًا فى السابعة مساءا.

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