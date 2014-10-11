تقرير - كاسياس والصمت

(إفي): لن يظهر إيكر كاسياس قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة لوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 في فرنسا، واختار الصمت في مواجهة الجدل الذي أحدثه خطأه في مباراة سلوفاكيا، الذي دعا الكثيرين للمطالبة بالدفع بديفيد دي خيا على حسابه.
وفي الوقت الذي بدت فيه حياة الحارس قريبة من العودة إلى طبيعتها، تسببت مقابلة لم يكن لها وقع طيب داخل ريال مدريد بسبب تطرقه فيها لحروب قديمة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ومساعده أيتور كارانكا، وخطأ قاتل أمام سلوفاكيا، كان إعلان - Ads
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