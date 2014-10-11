“حلوان 300″ أول طائرة نفاثة صنعتها مصر فى الستينات..وتوقف إنتاجها بعد النكسة

إعداد : أحمد عبد الحميد

تفاخر الدول العظمى بمنتجاتها العسكرية والتقنية الحديثة، والقوى فقط هو الذى يكتفى ذاتيًا من سلاحه وعتاده ولا يعتمد على الاستيراد دون قاعدة صناعية، خاصة لو كانت دولة تخوض حربًا طويلة ضد عدو معروف، وهذا ما حققته مصر فى فترة الستينات، حيث قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر البدء فى إنتاج خط مقاتلات نفاثة تستطيع خوض غمار الحروب وتحقيق التفوق الجوى.

إلا أن هذا المشروع لم يكن مكتوب له النجاح، حيث واجه العديد من الصعاب والمشكلات رغم الجدية التى تمثلت فى البدء الفورى فى التصميم وإنتاج النماذج الأولية، ونلقى الضوء خلال هذه السطور على هذه الطائرة المتميزة للغاية.

حلوان 300 ..طائرة مقاتلة صنعت وطورت بجمهورية مصر العربية في فترة الستينات، قام المصمم الألماني ويلى مسريشميت، وشركة «هيسبانو أبياثيون» بتصميمها في البداية كطائرة اعتراضية للقوات الجوية الأسبانية ولكن تم رفع الدعم عن المشروع وإلغائه ثم طلبت مصر تنفيذ المشروع وتقديم الدعم فحول المشروع لمصر، وقد بنيت من الطائرة حلوان 300 ثلاثة نماذج أولية حتى ألغى المشروع عام 1969، وتم نقل النموذج الأولى الأول في عام 1991 إلى المتحف الألماني بمدينة ميونخ.

مطلوب طائرة نفاثة

في بداية الستينيات بدأت مصر بتوجيه من الرئيس جمال عبد الناصر صناعة طيران مدني وحربي على السواء، فبدء مشروع طموح لإنتاج وتطوير طائرة أسرع من الصوت بمساعدة شركة إسبانية. وكان المهندس الألمانى المشهور ويلى مسريشميت المسئول عن المشروع. قام بتصميم طائرة شراعية خفيفة الوزن وتمت تسميتها بـ”HA-300P”، لتكون أساس لمشروع طائرة أسرع من الصوت، لكن ونظرا لضعف الموارد وعدم وجود دعم سار المشروع ببطيء حتي توقف إلى أن تم تمويله من قبل القوات الجوية الإسبانية التي سرعان ما ألغت دعمها له ليتوقف مرة أخرى، ثم تطلب مصر الحصول على المشروع وتقديم التمويل والدعم له.

بدء المشروع في مصر بشراء التصميم الذي لم ينفذ بعد إنهاء إسبانيا دعمها للمشروع عام 1960، وبذلك انتقل المشروع إلى مصر وتم دعوة خبير المحركات النفاثة فريدناند براندنر لتصميم محرك جديد للطائرة، كما تم توفير أماكن الاختبار والورش الخاصة بالطائرة والمحرك بقاعدة حلوان الجوية جنوب شرق القاهرة.

محرك مصرى خالص بدلًا من الانجليزى

> أختبر محرك من طراز بريستول أورفيوس من إنتاج شركة رولز رويس عليها، إلا أن مصر لم تقتنع بأدائه الضعيف، كما أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر رأي أن الاعتماد على محرك بريطاني يشكل تهديدا للأمن القومي المصري ذلك نظرا لحالة العداء المتبادل بين مصر وبريطانيا وقتها خاصة أن حربا قامت بينهما عام 1956 (العدوان الثلاثي)، وقامت مصر بتصنيع وإنتاج المحرك E3-300 الأفضل.

تم تجربة المحرك الجديد E-300 أول مرة في يوليو 1963 في حين أن النموذج التجريبى للطائرة HA-300 تم تجربته في 7 مارس 1964، وحقق المحرك المصري نجاح باهر وأداء عاليا أدي إلى اقتناع الهند بالمشاركة في تمويل المحرك حتي تستخدمه لطائراتها من طراز ماروت HF-24 Marut.

قامت الهند بالمساعدة في التمويل لتطوير المحرك E-300 وذلك لاستخدامه في مقاتلاتها HF-24 Marut وتم إرسال اثنان من الطيارين المصريين لكلية الطيران بالهند للاستعداد لقيادة الطائرة حلوان 300 ووفرت الهند طائرة من طراز Marut لتجربة محرك E-300 المصري.

النكسة وضغوط السوفييت تنهى المشروع

بعد نكسة 1967 مارس السوفييت ضغط متواصل لإيقاف المشروع وإلا فلن يمد مصر بالسلاح في وقت كان فيه هو المورد الأوحد للسلاح إلى مصر وخصوصا أن مشروع الطائرة كان ناجحا لدرجة أن قدرات الطائرة كانت أفضل بمراحل من الطائرة السوفيتيية ميج 21 الأضعف والأقل قدرة ومناورة ومدي وتسليح، ما جعلها تشكل خطرأعلى مبيعات طائرات ميج وبالتالي خسارة كبيرة للإتحاد السوفيتيي خاصة أن الطائرة المصرية كانت ستسوق للدول الاشتراكية المعادية للغرب وهذا السوق هو نفسه السوق المستهدف لمبيعات السلاح السوفيتيية، كذلك الوضع العسكري السئ لمصر في أثناء حرب عام 1967 والذي أدي إلى تدمير أجزاء كبيره من الجيش المصري وعدم وجود أى دعم عربي لمصر حينها سواء دعم بقوات عسكرية أو دعم بالسلاح أو المال.

بالإضافة لما سبق، وأيضا كنتيجة للمشاكل المالية وتوافر عدد كبير من الطائرات الروسية التي تم تخفيض سعرها فقط وخصيصا لمصر لتدعيم موقفها في الحرب، إضطرت الحكومة المصرية إلى إلغاء المشروع في 1969 وذلك بعد إنتاج النموذج الثالث من المحرك E-300 وتجربته ونجاح الطائرة وتوقفها عند حد الإنتاج الكمى لها.

تكلفة الإنتاج

> كلف هذا المشروع الحكومة المصرية أكثر من 135 مليون جنية مصري أى ما يوازي حاليا 14 مليار جنيه مصري أو 2.3 مليار دولار، وتم استخدام المحرك E-300 في المقاتلات الهندية HF-24 Marut.