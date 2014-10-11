الصيادلة: عقار جديد لعلاج فيروس سي بتكلفة أقل من “سوفالدي”

قال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة ، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ” فدا ” وافقت على تداول عقار جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” تحت مسمى “هارفونى” .

وأضاف الدكتور أحمد فاروق في تصريح له اليوم ، أن العقار يعد النسخة المطورة من علاج سوفالدى وبسعر أقل وبفاعلية أكثر فضلا عن أنه مزيج من السوفوسبوفير وليديباسفير وبالتالي لن يحتاج المريض لتناول حقن اﻻنتيرفيرون مع النسخة المطورة بعكس النسخة القديمة.

وطالب فاروق ، وزارة الصحة باﻻعتذار للشعب المصرى نتيجة التسرع في إتمام صفقة السوفالدى ورضوخها لكل مطالب الشركة المنتجة ، بالإضافة إلى معاقبة المسئول عن هذه الصفقة بسبب تبعاتها وشروطها المجحفة.

وشدد رئيس لجنة الصيدليات على ضرورة وضع خطة قومية للتخلص النهائي من مرض فيروس سي عن طريق اﻻستخدام الأمثل للجيل الجديد من الأدوية الفعالة بدﻻ من الطريقة العشوائية المتبعة حتى الأن، بحسب قوله.

وأوضح أنه تأكد للجميع صحة موقف النقابة الذى شدد على عدم التعجل في إتمام صفقة سوفالدى ووجوب تخفيض سعر كل الأدوية المحلية لتتناسب مع اقتصاديات المريض المصرى البسيط ، وعدم التسرع في شراء السوفالدى لوجود أكثر من 6 نسخ متطورة توشك على الطرح قريبا في الأسواق ، وتابع “حذرنا كثيرا ولم يستمع أحد للأسف وعلى الجميع أن يراجع مواقفه ويحاسب المخطئ”.

أ ش أ