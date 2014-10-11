الجزائر تفوز بثنائية في مالاوي وتقترب من النهائيات الافريقية

اقتربت الجزائر من التأهل لنهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعدما سجلت هدفا مبكرا وآخر في الوقت القاتل لتفوز على مضيفتها مالاوي 2-صفر اليوم السبت.

سجل للجزائر المدافعان رفيق حليش بالرأس وجمال مصباح من تسديدة قوية لينتزع منتخب الجزائر صاحب المركز 20 في تصنيف الاتحاد الدولي “الفيفا” الفوز الثالث في ثلاث مباريات وينفرد بصدارة المجموعة الثانية بالتصفيات.

وهز حليش مدافع نادي قطر الشباك في الدقيقة التاسعة وصمد فريقه الذي كان ممثل العرب الوحيد في كأس العالم بالبرازيل قبل أن يضيف مصباح لاعب بارما الهدف الثاني بتسديدة أخطأ الحارس تقديرها لتسكن مرماه.

وتوقف رصيد مالاوي عند ثلاث نقاط وهو نفس رصيد مالي التي تستضيف اثيوبيا يوم الأحد.

وأعرب إسحق بلفوضيل لاعب الوسط فى تصريح بعد امباراة عن سعادته بالمشاركة كأساسي مع الجزائر للمرة الأولى وقال المباراة كانت صعبة لا سيما في الشوط الثاني بسبب الحرارة الشديدة.”

وأضاف “لعبنا المباراة بتركيز شديد حتى التفاصيل الصغيرة والمنافس حاول تعديل النتيجة لكننا أضفنا الهدف الثاني”.

وسينتقل الفريقان إلى الجزائر لخوض مباراة أخرى في الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

وقال بلفوضيل “سنلعب أمام جمهورنا وسنحاول الفوز وأطلب من جماهيرنا الحضور بقوة.”

ولعبت الجزائر التي حصلت على اللقب القاري مرة وحيدة على أرضها في 1990 في غياب الثنائي المصاب رياض بودبوز وهلال سوداني ورياض بودبوز وهلال سوداني الذي شارك في الشوط الثاني.

أ ش أ