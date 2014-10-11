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الهيئة العليا لحزب الدستور تقبل استقالة الأمين العام

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الهيئة العليا لحزب الدستور تقبل استقالة الأمين العام الهيئة العليا لحزب الدستور تقبل استقالة الأمين العام

خالد داوود

قررت الهيئة العليا لحزب الدستور قبول استقالة الدكتور ياقوت السنوسي من منصبه كأمين عام ومن عضوية الحزب مع توجيه الشكر له على المجهودات التي قدمها أثناء شغله لمنصبه .

جاء ذلك في بيان مقتضب للحزب مساء اليوم أصدره عقب اجتماع لهيئته العليا بمقر الحزب للبت في الاستقالة .

وأوضح خالد داوود المتحدث الرسمي للحزب أن أعضاء الهيئة العليا الحاضرين والذين يزيدون على 30 شخصا وافقوا على الاستقالة بأغلبية واسعة.

يذكر أنه ووفقا للائحة الداخلية لحزب الدستور فإذا وافقت الهيئة العليا للحزب على الاستقالة يحق لرئيسة الحزب الدكتورة هالة شكر الله اختيار أمين عام جديد للحزب.

وأوضح داوود أن الاجتماع المستمر انعقاده حاليا سيبحث في ما إذا كان سوف يتم تأجيل اختيار أمين عام جديد للحزب إلى المؤتمر العام القادم ، أم أن رئيسة الحزب هالة شكر الله ستتولى اختيار أمين عام جديد بالتعيين.

وكان السنوسي قد تقدم باستقالة مسببة أواخر سبتمبر الماضي من منصبه ومن عضوية الحزب. وعلى إثر ذلك أعربت الدكتورة هالة شكر الله رئيسة الحزب عن أسفها لتقديم الأمين العام استقالته في هذا التوقيت الهام من مسيرة الحزب ، فيما أصدر الدستور بيانا مقتضبا أوضح فيه أن استقالة دكتور ياقوت السنوسى الأمين العام للحزب جاءت إثر خلاف حاد حدث مع المكتب السياسي بالحزب نتيجة لتصريحه الأخير بخصوص خطاب الرئيس عبدالفتاح في الجمعية العامة للأمم المتحدةولكن هناك اتجاها عاما داخل الهيئة العليا برفض الاستقالة.

أ ش أ

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