أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما سر خطوبة كاميرون دياز؟

Google+ Print
ما سر خطوبة كاميرون دياز؟ ما سر خطوبة كاميرون دياز؟

السبت 11-10-2014 16:54

أعلنت النجمة العالمية Cameron Diaz أنّ علاقتها بحبيبها الجديد عازف الجيتار الأمريكي Benji Madden أصبحت جدية، ومن الممكن أن تُصبح رسميّة خلال الأيام القليلة المقبلة.

والدليل الأكبر على كلام Diaz هو ظهورها يوم الأربعاء الماضي وفي إصبعها خاتم ماسيّ، أثار الشكوك حول تحوّل علاقتها بـ Madden إلى خطوبة.

وفي هذا الإطار، قالت Cameron التي احتفلت منذ فترة بعيد ميلادها الـ 42: "أنا كما أنا، وأفعل ما أريده، وأرى أن كلّ الأشياء في حياتي على ما يرام. والأمور تسير بشكل جيّد، وقد أنجزت الكثير، ولا أعتقد أنني أريد المزيد، ولا أهتمّ بأشياء لا تروق لي".

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مصمّمة الأزياء Nicole Richie ، أي صديقةCameron، هي التي عرّفتها إلى Benji شقيق زوجها المنتج والممثل Joel Madden.

يُذكر أنّ Diaz خرجت مؤخّراً عن صمتها في ما يخصّ موضوع الأطفال، وقالت: "اتخذت قرار عدم إنجاب الأولاد، عندما كنت في سنّ الـ15. والسبب الأكبر في ذلك يعود إلى الطفولة التي عشتها.. الآن أصبحت سيّدة أربعينيّة، وبالطبع لن أنجب".

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي