ما سر خطوبة كاميرون دياز؟

أعلنت النجمة العالمية Cameron Diaz أنّ علاقتها بحبيبها الجديد عازف الجيتار الأمريكي Benji Madden أصبحت جدية، ومن الممكن أن تُصبح رسميّة خلال الأيام القليلة المقبلة.

والدليل الأكبر على كلام Diaz هو ظهورها يوم الأربعاء الماضي وفي إصبعها خاتم ماسيّ، أثار الشكوك حول تحوّل علاقتها بـ Madden إلى خطوبة.

وفي هذا الإطار، قالت Cameron التي احتفلت منذ فترة بعيد ميلادها الـ 42: "أنا كما أنا، وأفعل ما أريده، وأرى أن كلّ الأشياء في حياتي على ما يرام. والأمور تسير بشكل جيّد، وقد أنجزت الكثير، ولا أعتقد أنني أريد المزيد، ولا أهتمّ بأشياء لا تروق لي".

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مصمّمة الأزياء Nicole Richie ، أي صديقةCameron، هي التي عرّفتها إلى Benji شقيق زوجها المنتج والممثل Joel Madden.

يُذكر أنّ Diaz خرجت مؤخّراً عن صمتها في ما يخصّ موضوع الأطفال، وقالت: "اتخذت قرار عدم إنجاب الأولاد، عندما كنت في سنّ الـ15. والسبب الأكبر في ذلك يعود إلى الطفولة التي عشتها.. الآن أصبحت سيّدة أربعينيّة، وبالطبع لن أنجب".