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بعد غياب... مارسيل خليفة في مصر

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بعد غياب... مارسيل خليفة في مصر بعد غياب... مارسيل خليفة في مصر

السبت 11-10-2014 17:26

بعد غيابٍ دام ثمانية أعوام، يعود الفنان اللبناني مارسيل خليفة إلى بحفلتين كبيرتين، يُنظّمهما مركز الفنون في مكتبة الإسكندرية، على أن تجري فعاليات الأولى منهما في الـ24 من أكتوبر الجاري، على مسرح حديقة الأزهر في القاهرة، فيما تجري فعاليات الثانية في الـ25، على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية.
وعلم "سيدتي نت" أنّ ولدَي مارسيل: رامي وبشّار سيكونان مفاجأة الحفلتين، حيث سيقدّم آل خليفة "تريو" موسيقيّاً مميّزاً.

 

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