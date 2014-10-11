وفاة شيخ كار الممثلين الإذاعيين في سوريا عن 97 عاماً

توفّي اليوم السّبت الفنان السّوري القدير تيسير السعدي المُلقّب بـ "شيخ كار الممثلين الإذاعيين" في دمشق، عن عمر يناهز الـ 97 عاماً.

تيسير السعدي فنان سوري من مواليد عام 1917، وكان ممثلاً استثنائيّاً يمتلك حضوراً متميزاً في تاريخ الفن السوري لما يزيد عن نصف قرن، ناهيك عن أنه أحد أبرز من أسّسوا وأطلقوا الدراما الإذاعية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وكان له مشاركات عديدة في أعمال مسرحيّة وسينمائية، سوريّة وعربيّة، فكانت له تجربة مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم "الهانم"، أما في التلفزيون فقد عمل السّعدي مع نجوم الشاشة السورية دريد لحّام ونهاد قلعي في "صح النوم"، و"الدنيا مضحك مبكي"، كما شارك في دراما البيئة الشامية من خلال مسلسل "أيام شامية".

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