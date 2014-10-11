الهضبة فى عيد ميلاده الـ53:«هنبتدى الحكايات».. والعالمية «قدرى اختارنى أكون ليها»

كتب – أحمد أشرف

الهضبة «عمرو دياب» مطرب حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجمت كثيرًا من أغنياته إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، تميز بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه، حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، منها “وورلد ميوزك أورد”

طفل يغنى أمام محافظ بورسعيد

فى الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1967 كان عبد الباسط عبد العزيز رئيس الإنشاءات البحرية وبناء السفن بشركة قناة السويس فى زيارة إلى مهرجان يحضره محافظ بورسعيد، فاصطحب معه نجله «عمرو» الذى كان قد أتم ست سنوات وقتها، وكانت موهبته فى الغناء التى ورثها عن والده قد بدأت فى الظهور، ليقدم فى الإذاعة المحلية النشيد الوطنى، ما جعل الطفل يحصل على أول جائزة فى حياته، وهى «جيتار» قدمه له محافظ بورسعيد.

الهضبة يبدأ بـ «طريق»

كان أول ألبومات عمرو دياب بعنوان ”يا طريق”، وسجل أغانيه عام 1983، وعلى مدار 31 سنة هي عُمر “دياب” الفني، قدم 28 ألبوم غنائي ليصبح صاحب الرصيد الأكبر من بين ابناء جيله في عدد الألبومات، وتربعت معظم ألبوماته على قائمة الأعلى مبيعا في مصر والعالم العربي.

ومن أشهر ألبومات عمرو دياب ، ”شوقنا”، ”متخافيش” ”آيس كريم في جليم”، ”ذكريات”، ”راجعين”، ”قمرين”، ”تملي معاك”، ”ليلي نهاري”، ”الليلادي”، ”وياه”، ”الليلة” وأحدث ألبوماته ”شُفت الأيام”.

دياب و«السجينتان»

كانت أول مشاركاته السينمائية في فيلم “السجينتان” كضيف شرف بطولة إلهام شاهين، وسماح أنور وغنى فيه “هلا.. هلا” عام 1988 ، وحصل عمرو دياب علي أول دور بطول له في فيلم العفاريت مع مديحة كامل وغنى ميال وشوقنا اكتر في عام 1990وجاءت ثاني بطولة له في فيلم آيس كريم في جليم مع سيمون، جيهان فاضل في عام 1992،وشارك يسرا وعمر الشريف بطولة فيلم ضحك ولعب وجد وحب عام 1993، لتكون آخر مشاركاته السينمائية حتي الآن.

دورة الألعاب الإفريقية والطريق إلى العالمية

بدأ ”الهضبة” طريقه إلى العالمية بعد أن اختير ليغني في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية عام 1990، وقام بغناء أغنية ” إفريقيا” التي غناها بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ونقلت القنوات العالمية هذا الحفل وأشارت إليه قناة “CNN” آنذاك، ليبدأ الهضبة طريقه إلى الشهرة العالمية، وجاء تتويجه العالمي في حفل الميوزك أوورد في مايو 1998 في موناكو، في حضور العديد من نجوم العالم مثل سيلين ديون وستيفن سيجال و Backstreet Boys.

" frameborder="0">

أب لـ 4 أطفال

تزوج عمرو دياب مرتين الأولى من الفنانة شيرين رضا وأنجب منها ابنته نور ، والثانية من زينة عاشور وانجب منها ابنائة عبد الله وكنزي وجانا ، وله شقيق واحد هو عماد دياب .

ويعد عمرو دياب أول فنان عربي ينتج برنامجا يتناول سيرته الذاتية ومشوارة الفني من خلال برنامج “الحلم” والذي تم عرضه عام 2009 بمناسبة مرور ربع قرن على احترافه الغناء ، وحرص عمرو دياب من خلال البرنامج على رصد أهم المحطات الفنية والانسانية في حياته ، كما عرض شهادات كبار الموسيقيين اللذين عاصروه طوال مشواره.