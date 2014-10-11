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وصول بان كى مون إلى ليبيا للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني

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وصول بان كى مون إلى ليبيا للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني وصول بان كى مون إلى ليبيا للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني

وصل إلى العاصمة الليبية، السبت، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، وذلك للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني بين المتناحرين، وذلك تأييدا لدعم الأمم المتحدة للحوار، يذكر أنها المرة الأولى، التي يزور فيها بان كي مون ليبيا.

كان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أكد، خلال زيارته لتونس، الجمعة، أن تشجيع الحوار في ليبيا بين الأطراف المتنازعة يمثل الحل الوحيد لإيجاد تسوية سلمية وإرساء الاستقراروالسلم فيها والحوار السلمي ومواصلة المفاوضات سيدعمان الاستقرار والسلم في ليبيا مما يمهد إلى إيقاف أعمال العنف.

يشار إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة صرح، في وقت سابق، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، سيواصل جهوده لحل مشكلة الاختلافات بين الأطراف المتنازعة والعمل على تهدئة الوضع.
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