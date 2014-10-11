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ثوره بركان «أونتيك» نبهت اليابان لضرورة معالجة القصور في الإرشادات من البراكين

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ثوره بركان «أونتيك» نبهت اليابان لضرورة معالجة القصور في الإرشادات من البراكين ثوره بركان «أونتيك» نبهت اليابان لضرورة معالجة القصور في الإرشادات من البراكين

كشفت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية النقاب عن أن اليابانية تعيد النظر في إرشادات الكوارث البركانية بهدف إدراج المتجولين والسياح في تدابير الإخلاء في أعقاب أعنف ثورة بركانية منذ عقود.

وقالت الصحيفة، السبت، إن الحكومة اقترحت توفير معلومات محدثة حول مواعيد نشاط البركان من خلال الهواتف الذكية، كما أخضعت نحو 47 بركانا تحت المراقبة المستمرة وتسهيل بناء المآوي وحماية الأفراد من الصخور المقذوفة من البراكين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات والمبادئ التوجيهية الحالية التي صيغت، في 2008، تدعو السلطات المحلية والمنظمات الأخرى لفرض مسافات آمنة مبنية على أساس نظام التحذير، ففى نظام التحذير من المستوى الثانى ينصح المتجولين بعدم الاقتراب من فوهه البركان، أما المستوى الثالث يعنى ضرورة عدم اقترابهم من الجبل نفسه.

كما دعت الإرشادات أيضا إلى عمل قناة معلومات للطوارئ يتم تعزيزها بواسطة طائرات الهليكوبتر والبريد الإلكترونى وغيرها من الوسائل الأخرى.
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