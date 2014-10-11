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الافراج عن27 رهينة كانوا محتجزين لدى «بوكو حرام» في الكاميرون

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الافراج عن27 رهينة كانوا محتجزين لدى «بوكو حرام» في الكاميرون الافراج عن27 رهينة كانوا محتجزين لدى «بوكو حرام» في الكاميرون

تسلمت الكاميرون، ليلة الجمعة، 27 رهينة بينهم عشرة صينيين اختطفتهم جماعة «بوكو حرام»، في مايو ويوليو، في أقصى شمال الكاميرون.

وأعلن رئيس الكاميرون، بول بيا، في بيان، السبت، عبر الإذاعة الحكومية أن «الرهائن الـ27، الذين خطفوا في 16 مايو، في وازا، أقصى شمال الكاميرون، وفي 27 وليو، في كولوفاتا سلموا هذه الليلة إلى السلطات الكاميرونية»، وأكد أن الرهائن جميعهم بخير.

ووصل الصينيون، صباح السبت، إلى مطار ياوندي على متن طائرة عسكرية.

ولم توضح السلطات ظروف الإفراج عن الرهائن، مكررة ما فعلته في حالات سابقة اختطفت فيها جماعة «بوكو حرام» رهائن بينهم أجانب ولا سيما فرنسيين.


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