ضبط بنغاليين متخصصين في سرقة أسلاك الكهرباء

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط شخصين من الجنسية البنغالية متخصصين بسرقة الأسلاك الكهربائية والأدوات الصحية من المنازل المؤجرة والمهجورة في مناطق متفرقة من إمارة الشارقة.

وكانت عدة بلاغات قد وردت إلى شرطة الشارقة خلال الفترة الأخيرة تفيد بتعرض بعض المنازل بسرقة محتوياتها من الأسلاك الكهربائية والأدوات الصحية من قبل مجهولين، وبناء عليه فقد تقرر تشكيل فريق أمني لمتابعة البحث عن مرتكبي هذه السرقات وضبطهم، ومن خلال عملية البحث والتحري وجمع المعلومات فقد تمكن الفريق من تحديد هوية شخصين من الجنسية البنغالية تبين تورطهما بارتكاب المشار إليها.

حيث تم القبض عليهما وتم العثور بحوزتهما على كمية من التمديدات الكهربائية، ومن خلال سلسلة من الاعترافات التي أدلى بها المتهمان فقد تبين قيامهما بسرقة 37 منزلاً في مناطق متفرقة من إمارة الشارقة، وقاما بإرشاد رجال الشرطة إلى المنازل التي تمت سرقتها. وطالب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أصحاب المنازل والمنشآت قيد الإنشاء والمستودعات بضرورة الحرص على حمايتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تعرضها للسرقة من قبل ضعاف النفوس.