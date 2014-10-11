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عزل راكبتين للاشتباه بإصابتهما بفيروس “كورونا”

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عزل راكبتين للاشتباه بإصابتهما بفيروس “كورونا” عزل راكبتين للاشتباه بإصابتهما بفيروس “كورونا”

أرشيفية

عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي راكبتين مصريتين قادمتين من بعد الإشتباه فى إصابتهما  بفيروس “كورونا” .

وذكرت مصادر بالمطار أن أطباء الحجر الصحي اشتبهوا في راكبتين قادمتين من جده والمدينة المنورة  من محافظتي “اسيوط والدقهلية ” وصلا بعد اداء فريضة الحج بإصابتها بفيروس “كورونا” ، وظهرت أعرض نزلات البرد علي اراكبتين ، ما استوجب عزلهما ونقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الإختبارات الطبية اللازمة للتأكد من إصابتهما  بفيروس كورونا مع الحصول على بيانات المخالطين لهما لمراقبتهم فى مقار إقامتهم للتأكد من عدم إصابتهم بالأعراض .

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