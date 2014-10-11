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ضبط محلين لبيع الذهب المهرب ببورسعيد‎

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ضبط محلين لبيع الذهب المهرب ببورسعيد‎ ضبط محلين لبيع الذهب المهرب ببورسعيد‎

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توصلت تحريات قسم شرطة بمديرية أمن بورسعيد إلى قيام بعض محلات بيع المشغولات الذهبية بتهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية أجنبية الصنع داخل البلاد والإتجار فيها دون دمغها بالدمغة المحلية وسداد الرسوم المستحقة عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة محلين بنطاق حى الشرق، المحل الاول كائن بشارع عرابى، حيث تم ضبط مدير المحل وضبط داخل المحل كمية كبيرة من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية إيطالىة الصنع غير مدموغة بالدمغة المحلية، بلغ إجمالى وزن المضبوطات 6.483 كيلو، والمحل الثاني المشغولات والسبائك والعملات الذهبية خليجىة الصنع غير مدموغة بالدمغة المحلية، وبلغ إجمالى وزن المضبوطات 1.97 كيلو .

وجاء ذلك لمخالفتهم قانون رقم 68 لسنة 1976 والمعدل برقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة .

وأمر اللواء اسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع استمرار الرقابة على الأسواق بجميع أنواعها

لضبط المخالفات .

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