اكتشاف مبهر- فاكهة أسترالية تقضي على السرطان بأربع ساعات فقط

توصّل العلماء إلى استخراج مصل أطلق عليه اسم EBC-46من فاكهة أسترالية قادر على التخلص من الأورام السرطانية في 4 ساعات بحسب ما جاء في صحيفة “الغارديان”.

وتوصّل العلماءإلى استخراج هذا المصل الذي يعالج السرطان من ثمرة التوت من أشجار معروفة باسم “بلاشوود” blushwood ومتواجدة فقط في غابات شمال كوينزلاند الأسترالية.

وبالتجربة على سرطان الجلد في الرأس والرقبة والأمعاء، اختبر العلماء المصل الجديد في المعامل على 300 من حيوانات التجارب، مثل القطط والكلاب والخيول، وقد تمكن المصل من القضاء على أكثر من 70% من الحالات، وهو ما يعتبر نسبة نجح كبيرة، وفقا للصحيفة.

وبمراقبة آثار الورم الخبيث، تبين أن بعد حقن المصل يتحول مكان الورم إلى شكل الكدمة، وبعد 24 ساعة يتحول إلى اللون الأسود، وبعد يومين يتحول إلى لون باهت، وفي خلال أسبوع ونصف يزال الورم تماما ويترك محله جلدا نظيفا من أي بقع.

ويقول الباحثون، إن المصل يعتمد على عزل الورم عن أي مصدر للدماء، وبالتالي يسهل القضاء عليه في فترة قصيرة، وأثبت نجاحا مع الحيوانات، ويفترض أنه سيحقق النجاح نفسه مع الإنسان، لكن ليس بنفس فعالية العلاج الكيميائي. ويوصي العلماء، أن هذا المصل سيكون فعالا مع الأشخاص الذين قد لا ينجح معهم العلاج الكيميائي وذلك نقلًا عن مجلة “لها”.