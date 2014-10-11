أسوان تستقبل الموسم السياحي الجديد بأكبر حملة لإزالة التعديات

قاد اللواءان مصطفى يسرى محافظ أسوان ومحمد مصطفى مدير الأمن بأكبر حملة لإزالة التعديات والإشغالات، واستهدفت الحملة شارع السوق السياحى وشوارع الشواربي والسيدة نفيسة والحارث، وشارك فى الحملة 200 من ضباط وأمناء وأفراد قوات مديرية الأمن، بجانب 150 من العاملين بالأحياء وفرق الصيانة ومجلس مدينة أسوان مدعمين بمعدات الإزالة الثقيلة وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة، علاوة علي معدات مشروع النظافة .

وأكد محافظ أسوان على أن الحملة تأتي تلبية لأهم المطالب الجماهيرية والشعبية لإزالة التشوهات التي أصابت الشكل الحضاري لهذه المنطقة السياحية التي تعتبر من المزارات الهامة للسائحين، وأيضاً في نفس الوقت هي مركز تجاري وتسويقي لأهالي المحافظة الذين يترددون عليها بكثافة عالية يومياً، حيث أن هذه الإشغالات كانت تسبب عائقاً أمام حركة المشاة، بالإضافة إلي أنها كانت مصدر أساسي للتلوث والضوضاء ، مشيراً إلي أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة ممنهجة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطية تستهدف إزالة كافة التعديات والإشغالات والتي وصلت إلي 3500 حالة بمدينة أسوان بشكل تدريجي استعداداً للموسم السياحي الذي بدأت بشائرة بقيام العديد من الشركات السياحية بحجوزات بداية من نوفمبر القادم، وهو الذي يتوازي مع إزالة كافة الإشغالات والتعديات أيضاً بباقي مراكز ومدن المحافظة .

وقال اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان باننا لن نسمح بعودة هذه الإشغالات مرة أخرى وأننا سنتصدى بقوة وحزم لكل الخارجين على القانون وأننا لن نترك أى مخالفة صدر لها قرار إزالة والبداية اليوم بشارع السوق السياحى ثم باقى شوارع المدينة .​