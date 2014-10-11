إصابة 10 في انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

أسفر انقلاب سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل، في ترعة على طريق “القاهرة- الإسكندرية” في اتجاه بنها، عن إصابة 10 أشخاص .

وتسبب الحادث في تعطل الحركة المرورية على الطريق نحو ساعة وتم نقل المصابين الى مستشفى بنها العام وأخطرت النيابة للتحقيق.

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم ” ر ج ب 1742″، واخرى نصف نقل رقم “ع ي أ 4786″، وذلك بعدما انحرفت عجلة القيادة في يد سائق الربع نقل، بسبب السرعة الجنونية، ما أدى إلى انقلابهما.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.