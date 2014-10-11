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جامعة سيناء تستقبل الطلاب الجدد

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جامعة سيناء تستقبل الطلاب الجدد جامعة سيناء تستقبل الطلاب الجدد

استقبلت جامعة سيناء فى اليوم الأول لبدأ الدراسة الطلاب الجدد فى المرحلة الأولى للعملية التعليمية بكليات الجامعة بسيناء.

وأكد الدكتور أسامة راتب نائب رئيس الجامعة أن الجامعة استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد واستقبال جميع الطلاب المستجدين ضمن برنامج لمدة أسبوع يتضمن تعريف الطلاب برسالة الجامعة والانشطة التى سوف يمارسونها.

وأضاف أن الجامعة تركز على نوعية جديدة من التعليم الأكاديمي،  ونأمل أن يكون هذا العام عام سعيد على جامعة سيناء وعلى محافظة شمال سيناء ونشكر أولياء الأمور لحرصهم على التواصل مع إدارة الجامعة .

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