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توافد طلابى قليل فى أول أيام الدراسة فى جامعة الفيوم

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توافد طلابى قليل فى أول أيام الدراسة فى جامعة الفيوم توافد طلابى قليل فى أول أيام الدراسة فى جامعة الفيوم

شهدت جامعة الفيوم اليوم تواجد عددًا قليلًا من الطلاب فى بداية العام الدراسى، وكان فى استقبالهم الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ورحبوا بالطلاب الجدد .

وهنأ الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة الطلاب الجدد بتواجدهم داخل أسوار الجامعة وتمنى لهم دوام التوفيق، وأكد أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى .

وقال أنه تم تأمين بوابات الجامعة وتقسيمها بحيث لا يحدث تكدس فى دخول الطلاب ودخول السيارات وأن هناك بوابات لطلاب الجامعة وأخرى للزائرين .

وتابع أنه تم طباعة جميع كارنيهات الطلاب الجامعيين وتم البدء فى توزيعها من الأسبوع الماضى وجارى توزيع الباقى هذا الأسبوع دون التقيد بالمصروفات الجامعية، مشددًا على أن أى طالب لا يحمل كارنية دخول هذا العام لن يسمح له بالدخول .

وأكد على أنه مسموح للطلاب بممارسة الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضبية والاجتماعية وهناك رحلات للطلاب أسبوعيًا، مشددًا فى الوقت نفسه على أنه لن يسمح بالحديث فى السياسة داخل أسوار الجامعة لكن عاد وأكد أن هناك برلمان الشباب موجود تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس للطلاب للتعبير عن آرائهم .

وأضاف أنه بالنسبة للمدن الجامعية تم الانتهاء من كافة التجهيزات وكل الغرف تم تجهيزها ومستعدون لتسكين الطلاب من غدا الأحد وأى طالب يحتاج إلى أى شىء فالجميع فى خدمته، وطالبهم بالحفاظ على الجامعة، مؤكدًا أن أى تقصير سوف يعود عليهم بالسلب .

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