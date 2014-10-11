احتفالية عن “اليوم العالمى للفتاة” بساقية الصاوى مساء اليوم

تنظم ساقية الصاوي، بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي، ومنظمة بلان، دعوة عامة، مساء اليوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، في قاعة الحكمة بالساقية، وذلك في السابعة والنصف من مساء.

يحضر الفعاليات كلا من الإعلامية هبة الجارحى ، وناريمان مصطفى ممثلة عن مؤسسة الفطر العربى ، أمانى شنودة مدير العلاقات العامة بمؤسسة بلان الدولية ، ود.أحمد صبرى استشارى التغذية العلاجية ، ود.عمرو حسن استشارى النساء والتوليد ومؤسس حملة إنتى الأهم، ويدير اللقاء الإعلامى د.يوسف عابدين.

واليوم العالمي للفتاة أو اليوم الدولي للفتاة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات و المزيد من الفرص للحياة أفضل ، و زيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.