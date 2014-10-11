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عدسة FilGoal.com ترصد المؤتمر الصحفي بين الزمالك وشبيبة القبائل

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عدسة FilGoal.com ترصد المؤتمر الصحفي بين الزمالك وشبيبة القبائل عدسة FilGoal.com ترصد المؤتمر الصحفي بين الزمالك وشبيبة القبائل

رصدت عدسة FilGoal.com، لقطات من المؤتمر الصحفي الذي يجمع بين الزمالك ونادي شبيبة القبائل الجزائري.

وأقيم مؤتمر صحفي يوم السبت داخل نادي الزمالك على خلفية المباراة الودية يوم الأحد التي ستجمع بين الفريق وشبيبة القبائل.

وحضر المؤتمر رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور وأعضاء مجلس إدارة الفريق، إلي جانب بعض من لاعبي الفريقين ومحند شريف حناشي رئيس النادي الجزائري.

شاهد - صور المؤتمر الصحفي

وتحدث مرتضي منصور عن العلاقة القوية التي تجمع بين والجزائر. (طالع التفاصيل).

بينما أكد رئيس النادي الجزائري أن الزمالك يسانده ضد الاتحاد الإفريقي. (طالع التفاصيل).

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