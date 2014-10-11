“المجتمعات العمرانية”:5647 حملة إزالة للتعديات خلال الشهور الثلاثة الماضية

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن حملات إزالة اﻹشغالات والتعديات، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، بلغت 5 الاف و647 حملة

> وجاءت مدينة القاهرة الجديدة المدينة الوحيدة بالنسبة لقرارات وقف اﻷعمال بعدد 155 قرارا ، بينما حصلت 6 أكتوبر على المركز اﻷول فى القرارات بشكل عام ، وجاءت مدن الصعيد اﻷكثر إلتزاما.

> وقال المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن ، فى تصريحات صحفية له اليوم إن هذه الحملات هى اﻷضخم فى تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية ، وأجهزة المدن ، وذلك فى إطار عودة قوة القانون والحفاظ على هيبة الدولة ، فضلا عن الحفاظ على حضارية هذه المدن وعدم خلق عشوائيات فيها.

> وأضاف فهمى أن هذه الحملات مستمرة أسبوعيا ، وكانت أضخمها ما تم منذ نحو أسبوعين لتحرير 900 وحدة مغتصبة من قبل خارجين عن القانون فى مدينة دمياط الجديدة ، كانوا قد استولوا عليها عقب ثورة 25 يناير، بجانب إزالة التعديات على كردون مدينة الشيخ زايد”.

> وأعلن فهمى أن حالات اﻹشغالات ، كانت هى اﻷعلى بين الحملات المختلفة ، حيث وصلت إلى 3 الاف و258 حالة ، كانت أعلاها فى مدينة 6 أكتوبر بعدد 719 حالة ، تليها مدينة العبور بعدد 711 حالة ، ثم الشيخ زايد بعدد 692 حالة ، وكانت أدناها مدينتى 15 مايو بعدد 30 حالة ، و بنى سويف الجديدة بعدد 18 حالة فقط.

> وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، أن عدد الحملات وصلت إلى 804 حملات ، كانت أعلاها فى جهاز القرى السياحية بعدد 223 حملة ، ثم القاهرة الجديدة بعدد 183 حملة ، فمدينة برج العرب بعدد 115 حملة ، وكانت أدناها مدينتى المنيا الجديدة وطيبة الجديدة بعدد 3 حملات وواحدة على التوالى.

> وأوضح المهندس كمال فهمى ، أن قرارات الغلق اﻹدارى جاءت فى المركز الثالث ، بعدد 796 قرارا ، وجاءت مدينة القاهرة الجديدة على رأس المدن التى أصدرت قرارات غلق إدارية ، حيث وصلت إلى 330 قرارا ، تليها 15 مايو بعدد 180 قرارا ، وفى ذيل القائمة جهاز القرى السياحية بقرار واحد فقط.

> وأشار إلى أن المركز الرابع كان من نصيب قرارات اﻹزالة ، بعدد 557 قرارا ، وجاءت مدينة 6 أكتوبر على رأس المدن ، بعدد 162 قرارا ، ثم العبور بعدد 81 قرارا ، والقرى السياحية بعدد 79 قرارا ، و مايو بعدد 61 قرارا ، وفى ذيل القائمة السادات بعدد 4 قرارات ، ثم مدن بنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة بقرارين فقط.

> وذكر فهمى أن قرارات إيقاف اﻷعمال وقرارات السحب، جاءا فى ذيل قرارات الحملات ، بعدد 155 و77 قرارا على التوالى ، مشيرا إلى أن عدد قرارات إيقاف اﻷعمال جاءت من نصيب مدينة القاهرة الجديدة بالكامل ، أما قرارات السحب فجاءت مدينة بنى سويف على رأس القائمة بعدد 31 قرارا ، ثم مدينة 6 أكتوبر بعدد 12 قرارا ، وأخيرا مدينة أسيوط الجديدة لقرار واحد فقط.

> وأوضح أن مدينة 6 أكتوبر جاءت على رأس إجمالى عدد القرارات ب 1017 قرار ، تليها العبور بعدد 892 قرارا ، ثم القاهرة الجديدة بعدد 840 قرارا ، فالشيخ زايد بعدد 805 قرارات ، وأخيرا مدينتى أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة بقرار واحد فقط لكل منهما.