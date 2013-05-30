"الوطن" تنفرد بنشر نص استقالة أحمد عبد المعطي حجازي بخط يده من مجلة "إبداع"

كتب : الوطن الأربعاء 29-05-2013 23:19

أحمد عبد المعطي حجازي

تنفرد بوابة "الوطن" بنشر نص استقالة، الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، من رئاسة تحرير مجلة "إبداع"، بخط يده، احتجاجا على قرارات وسياسات وزير الثقافة الجديد علاء عبد العزيز.

تضامن مجلس أمناء بيت الشعر مع الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، بعد نشر استقالته في "الوطن"، وتقدموا هم أيضا باستقالاتهم.

وكان ممن تقدموا بالاستقالات: الشاعر فاروق شوشة، وحسن طلب، ومحمد إبراهيم أبو سنة، وسماح أنور، ومحمد سليمان، ومحمد عبد المطلب.



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استقالة حجازى

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