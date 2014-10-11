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حملة لصيانة أعمدة الإنارة بشوارع حي المناخ ببورسعيد

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حملة لصيانة أعمدة الإنارة بشوارع حي المناخ ببورسعيد حملة لصيانة أعمدة الإنارة بشوارع حي المناخ ببورسعيد

محمد كمال رئيس حي المناخ

أكد محمد كمال رئيس حي المناخ، أن هناك خطة لصيانة كافة أعمدة الإنارة القديمة والمتهالكة، حيث قامت إدارة الكهرباء بالحى بالكشف عن الكبل الموصل للتيار الكهربائى لأعمدة الإضاءة العامة بإمتداد شارع عاطف السادات وذلك لإصلاح الجزء التالف من الكبل والذى تسبب فى قطع التيار عن أعمدة الإضاءة العامة بالشارع .

وأشار كمال إلى أنه تم تركيب عدد كبير من الللمبات الكهربائية في الأعمدة، مشيًرا إلى انه سيتم رفع أكثر من 25 طن من مخلفات القمامة وباقي الذبيح من خلال فرق الطواري التي تم تشكيلها داخل الحي وتوجيهات اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد والتي عملت علي مدار اليوم بالكامل .

وأوضح رئيس الحي، ان عملية جمع النظافة تسير بالتوازي مع باقي الأعمال الأخري من رفع كفاءة بعض الشوارع من دهان أعمدة وبلدورات وصيانة الاعمدة .

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