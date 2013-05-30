خيري رمضان: أدفع نص عمري وأعرف معنى قول الرئيس "أنا عارف كويس مين بيقول ايه إزاي عشان ايه"

رمضان: خطأ أي نظام هو أن يضع المعارضة في سلة "أعداء الوطن"

كتب : فاطمة النشابي منذ 50 دقيقة

تعجب الإعلامي خيري رمضان من عدم تعرض الرئيس محمد مرسي في خطابه اليوم أمام مؤتمر المجتمع المدني، لأزمة "سد النهضة"، وأنه بديل من الحديث عن التوافق، راح يتحدث ثانية عن المؤامرة.

وقال رمضان، عبر حلقة اليوم، من برنامجه "ممكن" على قناة "سي بي سي" مساء اليوم، إن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها أي نظام حاكم هو أن يضع المعارضة في سلة "أعداء الوطن".

وأضاف: "أن الرئيس اليوم، بدلا من الحديث عن التوافق كي نواجه أزمة سد النهضة، راح يتحدث عن المؤامرة، كما أنه لم يتعرض للموضوع أصلا، وتوضيح موقف مصر منه.

وتابع: "الرئيس دائمًا يخرج في كلمته ويتحدث عن أشياء غامضة وأن هناك أشياء تحدث داخل الوطن وهو الوحيد الذي يدركها ويعلمها".

وتساءل خيري عن السبب الذي قام الحضور بالتصفيق للرئيس مرسي، اليوم عندما قال "أنا عارف كويس مين بيقول ايه ازاي عشان ايه" وما هى دلالته، قائلاً: "أفقد نصف عمري وأعرف اللي صفق، صفق ليه وماهي دلالاته، وأتمني أن يقف شخص مما كان هناك ويشرح لماذا قام بالتصفيق فنحن الآن نعيش في زمن الكلام".