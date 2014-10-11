مرتضي منصور: عقوبة حرمان شبيبة القبائل من إفريقيا ظالمة

يري مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن عقوبة حرمان نادي شبيبة القبائل الجزائري من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة موسمين، عقوبة ظالمة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر معاقبة شبيبة القبائل بالإيقاف من المشاركات الإفريقية لمدة موسمين بجانب تجميد ملعب الفريق بعد وفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي في أحداث شغب خلال مباراة اتحاد العاصمة.

وتحدث مرتضي منصور خلال مؤتمرا صحفيا يجمعه بين رئيس نادي الشبيبة داخل نادي الزمالك، عن الظلم الذي تعرض له الشبيبة بسبب قرار الكاف " الظالم".

وكان الزمالك قد أتفق مع نادي الشبيبة الجزائري لإقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

وقال مرتضي منصور في المؤتمر الصحفي: " العقوبة ظالمة وسنقف مع الشبيبة ضدها".

و أضاف " نسعى لتطوين رابطة للأندية العربية هدفها حماية الأندية العربية قد التدخلات الخارجية".

وأردف " سندافع عن حقوق الأندية العربية ضد كافة القرارات الظالمة".