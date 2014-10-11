المدرب الجديد - بالصور .. باتشيكو يصل الزمالك لتوقيع العقود

وصل جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي إلى نادي الزمالك للاجتماع بمجلس إدارة الفريق قبل توقيع عقود توليه مسؤولية تدريب الفريق بشكل رسمي.

باتشيكو مدرب برتغالي منذ 1993 ودرب الشباب السعودي هو الفريق العربي الوحيد الذي تعامل معه ثم انتقل للصين لتدريب بيكين جوان من 2011 وحتى 2013.

وأبرز إنجازاته حصوله على الدوري البرتغالي، وكأس خادم الحرمين في السعودية.

وكان باتشيكو قد وصل إلى القاهرة يوم الجمعة بعد أن أستقر مجلس إدارة الزمالك على اختياره كمدير فني للفريق من ضمن لائحة طويلة عريضة ضمت العديد من الأسماء الأجانب.

وشهد نادي الزمالك يوم السبت وصول المدير الفني البرتغالي و من المنتظر أن يجتمع بمرتضي منصور وأعضاء مجلس إدارة الزمالك في الساعات القليلة الماضية لتوقيع العقود.

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