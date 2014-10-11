رئيس شبيبة القبائل: الزمالك يساندنا ضد الاتحاد الإفريقي

أكد محند شريف حناشي رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري أن الزمالك يدعم موقفه ضد الاتحاد الإفريقي بعد عقوبة حرمان الشبيبة من إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر معاقبة شبيبة القبائل بالإيقاف من المشاركات الإفريقية لمدة موسمين بجانب تجميد ملعب الفريق بعد وفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي في أحداث شغب خلال مباراة اتحاد العاصمة.

وتحدث شريف حناشي خلال المؤتمر الصحفي الذي يجمعه بمرتضي منصور داخل نادي الزمالك على خلفية المباراة الودية بين الفريقين، مؤكدا أن مساندة الزمالك له.

وكان الزمالك قد أتفق مع نادي الشبيبة الجزائري لإقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الشبيبة: " سعيد بوقوف الزمالك ورئيس مجلس إدارته معنا ضد العقوبة الظالمة من الكاف".

و أضاف " الزمالك نادي كبير للغاية، وسعيد بوجودي في مصر".

وعن المباراة الودية التي ستجمع الفريقين، قال: " مباراة ستكون قوية، وهدفها رياضيا وسياسيا".

ومن جانبه أكد مرتضي منصور أنه يدعم الشبيبة أمام قرار الكاف الظالم. " طالع التفاصيل".