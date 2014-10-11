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نيابة سمالوط تقرر التحفظ علي معدية الموت بالمنيا‎ وتأمر بدفن جثث الضحايا

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نيابة سمالوط تقرر التحفظ علي معدية الموت بالمنيا‎ وتأمر بدفن جثث الضحايا نيابة سمالوط تقرر التحفظ علي معدية الموت بالمنيا‎ وتأمر بدفن جثث الضحايا

 

قررت نيابة سمالوط التحفظ علي معدية أولاد علي ووقفها عن العمل بعد الكارثة التي شهدتها أمس إثر سقوط سيارة نقل من عليها ، أمام مرسي قرية السرارية ، أثناء عودة ركابها من تشييع جنازة .

وتبين من التحقيقات، أن المعدية غير حكومية وأنها مملوكة للأهالي وان فريق من النيابة يقوم بمعاينة المعدية وموقع الحادث، واصدرت نيابة سمالوط تصاريح الدفن لـ6 جثث تم استخراجها من مجري النهر النيل من ضحايا الحادث .

يذكر أن مدينة سمالوط قد شهدت ليلية أمس حادث مروع عندما سقطت سيارة كانت تقل عدداً من المواطنين في طريق عودتهم من تشييع جنازة بالبر الشرقي بقرية بني خالد.

وبالإنتقال والفحص، تبين أنه اثناء رسو معدية نقل الركاب والسيارات من الضفة الغربية إلي الضفة الشرقية لنهر النيل بناحية قرية عرب الزينة وحال قائد السيارة رقم 41566نقل المنيا بإدارة محركها ارتدت للخلف وسقطت مباشرة بالمياه واسفر ذلك عن غرق مستقليها.

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