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النجمات يفضّلن الحقائب الكبيرة... وأنتِ؟

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النجمات يفضّلن الحقائب الكبيرة... وأنتِ؟ النجمات يفضّلن الحقائب الكبيرة... وأنتِ؟

السبت 11-10-2014 18:47

رأينا كيف سيطرت موضة حقائب اليد الكبيرة على الموضة، في العامين الماضيين وصولاً إلى هذا الموسم. ولاحظنا كيف أنّ النجمات العالميّات والعربيّات عشقن هذه الحقائب واستخدمنها بكثرة وفي مختلف المناسبات، حتى أصبحت هذه الصيحة هي الأهمّ في الأكسسوارات.
وهذا النوع من الحقائب يتّسع لجميع مستلزمات النهار واحتياجاته ، خاصّة وأنّنا، نحن النساء، نوضّب العديد من الأشياء الهامّة في حقيبة يدنا، ولعلّ هذا السبب هو ما جعل النجمات يقبلن على هذه الحقائب، بالإضافة إلى جمالها وقدرتها على إعطاء من يحملها أسلوباً عمليّاً وأنيقاً. ومن النجمات اللواتي اخترن حقائب جميلة وحملنها بطريقة مميزة، هيفاء وهبي، التي خرجت بإطلالة يوميّة عصريّة ونسّقت مع هذه الإطلالة حقيبة كبيرة باللون الأحمر الصارخ، وأضافت بذلك "جنوناً" إلى اللوك. وأيضاً نانسي عجرم، التي شاهدناها تحمل حقيبة كبيرة من Celineبألوان هادئة. Miranda Kerr نسّقت حقيبة رماديّة كبيرة مع إطلالتها بالجينز، وكذلك فعلت Rosie Huntington-Whiteley لكنّها اختارتها باللون الأبيض.Jennifer Lopez أيضاً وقع خيارها على حقيبة باللون الأبيض، بينما جويل اختارت حقيبة كبيرة باللون البرتقالي من Hermes.وغيرهنّ من النجمات....
ما رأيك بهذه الحقائب الكبيرة؟ وما أكثر ما أعجبك منها ؟ وهل تفضّلينها على الحقائب الصغيرة، أم تعتقدين أنّها أكثر جمال وعمليّة؟ شاهدي الصور، وشاركينا رأيك.

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