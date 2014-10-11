“مكيّف” محمول في سوار ذكي

كشفت شركة إنتل الأمريكية، المختصة بصناعة معالجات الكمبيوتر، عن سوار إلكتروني يعمل كجهاز تكييف أو تدفئة لمرتديه.

الفكرة قدمت لإنتل ضمن مسابقة “Make it Wearable” التي تنظمها الشركة لأفضل الابتكارات في مجال الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء مثل الساعات والنظارات الذكية.

السوار الذي يحمل اسم “ريستيفي” Wristify يوضع، كما يتضح من اسمه، على المعصم ليكون قريبا من أوعية تدفق الدم.

وحسب رغبة مرتدي السوار فإنه يرسل نبضات باردة أو ساخنة تساهم بانتقالها مع الدم في تبريد حرارة جسم الإنسان أو زيادتها.

وقال المطورون لهذا السوار الإلكتروني حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية إن له القدرة على تغيير درجة حرارة جسم الإنسان بمعدل 0.4 درجة مئوية في الثانية.

ويمكن للراغبين في اقتناء هذا السوار الإلكتروني تسجيل طلبهم المسبق عبر موقع شركة “إمبر لابس” المطورة له.