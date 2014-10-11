وزير الدفاع يشارك طلاب الكلية الحربية ماراثون لركوب الدراجات

شارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى طلبة الكلية الحربية ماراثون لركوب الدراجات وذلك فى اطار منظومة الارتقاء باللياقة البدنية والمعنوية باعتبارهما الركائز الأساسية لبناء الفرد المقاتل في القوات المسلحة.

> وقد أبرز الطلبة خلال الماراثون القدرة البدنية العالية التى يتمتعون بها من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية. وأشاد القائد العام بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس والتى تميز طلبة الكلية الحربية، وطالبهم بالحفاظ على الانضباط العسكرى ليكونوا قدوة لشباب مصر فى العمل الجاد والاإهتمام بالعلم والمعرفة، مؤكدا أن انتماءهم للعسكرية المصرية العريقة مبعث فخر واعتزاز بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوى لشعب مصر العظيم.وقد قام القائد العام بتناول وجبة الإفطار مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس.

> حضر الماراثون اللواء الركن ظافر الشهرى مدير الكلية الحربية بالمملكة العربية السعودية والذي تزامن وجودة أثناء زيارته للكلية الحربية حيث أعرب عن تقديره لمصر جيشأ وشعبأ وأكد على اعتزازه برجال القوات المسلحة المصرية الذين يثبتون كل يوم أنهم مصدر أمن وأمان للأمة العربية. كما حضر الماراثون عددا من كبار قادة القوات المسلحة.

أ ش أ