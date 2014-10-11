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مقتل جنديين في هجوم لـ«القاعدة» بجنوب شرق اليمن

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مقتل جنديين في هجوم لـ«القاعدة» بجنوب شرق اليمن مقتل جنديين في هجوم لـ«القاعدة» بجنوب شرق اليمن

لقى جنديان يمنيان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، السبت، في انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر مفترضون من تنظيم «القاعدة» واستهدفت مركبة للجيش أثناء مرورها في مدينة شبام التاريخية، بمحافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر إن «عبوة ناسفة زرعت من قبل عناصر تنظيم القاعدة انفجرت أثناء مرور مركبة تابعة للواء 135، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 3 نقلوا إلى المستشفى».

ويأتي الهجوم بعد يومين من تفجير انتحاري نسب للقاعدة، واستهدف الجيش في حضرموت، مما أسفر عن مقتل 20 جنديَا.

وتزامن ذلك الهجوم مع تفجير انتحاري آخر نفذه الخميس عنصر من «القاعدة» ضد تجمع لأنصار المتمردين الحوثيين الشيعة في صنعاء، ما أسفر عن 47 قتيلًا على الأقل.

ويأتي ذلك في ظل انسداد كامل للأفق السياسي في اليمن، بعد اعتذار رئيس المكلف، أحمد عوض بن مبارك، عن تشكيل حكومة تحت ضغط الحوثيين الذين رفضوا اختيار الرئيس اليمني له.

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