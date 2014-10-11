مبعوث «بوتين»: موسكو تعول على الأهمية القصوى لدور مصر إقليميا ودوليا

أكد ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط أن هناك تنسيقا مصريا- روسيا قويا فيما يتعلق بقضايا المنطقة، مضيفا أن روسيا تعول على الأهمية القصوى لدور مصر في الأسرة العربية وفي الأمم المتحدة والشرق الأوسط.

>وقال بوجدانوف، عقب لقائه سامح شكري وزير الخارجية المصري السبت إن لدى البلدين اتصالات على أعلى مستويات وتنسيقا وتبادلا للأفكار.

>وأضاف أن «مصر من أقرب الشركاء بالنسبة لروسيا، فلذلك نحن نعتمد على رؤية الأصدقاء في مصر خاصة في ظل خبرة مصر في شؤون المنطقة وأيضا إدراك المسؤولين المصريين لخصائص وخصوصيات والتطورات كافة في المنطقة».

>وأشار إلى أنه ناقش جميع القضايا الإقليمية الحالية خلال مباحثاته مع شكري، واصفا الاجتماع بأنه «مفيد جدا» خاصة بالنسبة لرؤى وتقييم الوزير شكري لما يحدث الآن في المنطقة لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجهود الدولية لتعزيز القدرات الجماعية لمكافحة تنظيم «داعش» في العراق وسورية وجميع الدول، والخطر الذي يمثله هذا التنظيم على جميع الدول بما في ذلك مصر وروسيا.

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