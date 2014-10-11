عمدة لندن: آلاف المشتبه بضلوعهم في عمليات إرهابية يتم مراقبتهم في العاصمة

قال عمدة لندن، بوريس جونسون، السبت، إنه يوجد آلاف المشتبه بضلوعهم في عمليات إرهابية يتم مراقبتهم حاليا في شوارع لندن.

وفي تصريحاته لصحيفة «الكين إف» البريطانية، قال عمدة لندن: «من المحتمل أن يصل الأمر إلى الآلاف، وخاصة في لندن».

وأضاف القيادي في حزب المحافظين: «هناك اهتمام خاص بلندن، لأنه من بين الـ500 أو ال600 جهادى الذي يقاتلون في سوريا والعراق، نعتقد أن ثلثهم قادمون من لندن، وقد تصل النسبة إلى النصف»، واستطرد: «وعندما يعودوا، سيكون لدينا عمل حقيقي للتعامل معهم».

يذكر أن وحدة مكافحة الارهاب البريطانية ألقت، الثلاثاء الماضي، القبض على 4 مشتبه بضلوعهم في التخطيط لعملية إرهابية كبرى في لندن، من بينهم شاب ينتمي لتنظيم «داعش»، إضافة إلى مشتبه به خامس ألقت قوات الأمن القبض عليه منذ يومين، ويخضع المقبوض عليهم جميعًا للتحقيق في مراكز للشرطة في وسط لندن.