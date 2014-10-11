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الحكومة السودانية ترفض دعوة الولايات المتحدة لتأجيل الانتخابات المقبلة

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الحكومة السودانية ترفض دعوة الولايات المتحدة لتأجيل الانتخابات المقبلة الحكومة السودانية ترفض دعوة الولايات المتحدة لتأجيل الانتخابات المقبلة

أعلنت حكومة الخرطوم رفضها القاطع لدعوة الإدارة الأمريكية لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في إبريل 2015.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبيد الله الأزرق، في تصريح له السبت، إن «موضوع تأجيل الانتخابات شأن سوداني داخلي محض والحكومة السودانية ليست مستعدة لتلقي دروس في هذا الصدد»، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية لم تف بوعودها وتعهداتها الكثيرة التي قطعتها للسودان في مناسبات كثيرة.
>وجدد وكيل وزارة الخارجية السودانية رغبة حكومة بلاده في إقامة علاقات متوازنة مع الإدارة الأمريكية، مرحباً بزيارة المبعوث الأمريكي الخاص للخرطوم دونالد بوث.

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