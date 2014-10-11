1 نوفمبر.. الحكم على أبطال فيديو «زواج الشواذ»

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 8 من أبطال فيديو «زواج الشواذ» على مركب بنهر النيل، لاتهامهم بالتحريض على الفجور لجلسة 1 نوفمبر للحكم.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارا من الشرطة تضمن انتشار مقاطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا فى أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب، واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر فى مشاهد مخزية ومؤسفة تغضب الله عز وجل، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية، وتوصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبى الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذى قام بنشره على “اليوتيوب” انتقاما من أحد المتهمين.

وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم “ممارسة الفجور”، ونشر أفعال تخدش الحياء العام وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعى للكشف عليه.