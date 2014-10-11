أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

1 نوفمبر.. الحكم على أبطال فيديو «زواج الشواذ»

Google+ Print
1 نوفمبر.. الحكم على أبطال فيديو «زواج الشواذ» 1 نوفمبر.. الحكم على أبطال فيديو «زواج الشواذ»

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 8 من أبطال «زواج الشواذ» على مركب بنهر النيل، لاتهامهم بالتحريض على الفجور لجلسة 1 نوفمبر للحكم.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارا من الشرطة تضمن انتشار مقاطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا فى أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب، واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر فى مشاهد مخزية ومؤسفة تغضب الله عز وجل، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية، وتوصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبى الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذى قام بنشره على “اليوتيوب” انتقاما من أحد المتهمين.

وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم “ممارسة الفجور”، ونشر أفعال تخدش الحياء العام وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعى للكشف عليه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا

فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم»

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي»

فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي»