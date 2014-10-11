محافظ الجيزة يتفقد موقع اصطدام سيارة الحماية المدنية بسور محور صفط اللبن

توجه محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، إلى موقع اصطدام السيارة التابعة لإدارة الحماية المدنية بأسوار محور صفط اللبن؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق؛ للاطمئنان على القوة المرافقة للسيارة وأهالي المنطقة وعدم تأثر الحركة المرورية بالحادث، الذي وقع في حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر.

> وكلف المحافظ، مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء فوراً في إصلاح أسوار المحور التي تحطمت من اصطدام السيارة بها، وقامت قوات الحماية المدنية بتفريغ السيارة من حمولتها من المياه في أرض فضاء مجاورة للمحور.وقد رافق المحافظ اللواء مجدي عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

أ ش أ