“إبراهيم الحمدى” ثالث رئيس للجمهورية اليمنية..صاحب لقب “اليمن السعيد” في ذكرى اغتياله

إعداد || أحمد عبدالحميد

يحل اليوم 11 أكتوبر الذكرى الـ 37 لاغتيال الرئيس اليمنى إبراهيم محمد الحمدى، ثالث رئيس للجمهورية العربية اليمنية، والذى شهدت الجمهورية في عهده أفضل أيام الرخاء الذي نتج عن الطفرة النفطية وإيرادات المغتربين في دول الخليج، وكذلك لنزاهته وإقراره لدولة النظام والقوانين وإقصائه لمراكز القوى، كما طهر الدولة من الفساد الإدارى والمالي.

مولده ونسبه

ولد إبراهيم محمد الحمدى عام 1943م في قعطبة في محافظة إب باليمن وأصوله من منطقة ريدة في محافظة عمران ، وهو ينحدر الحمدي من أسرة معروفة في الأوساط الدينية الزيدية قد كان والده محمد بن صالح بن مُسلَّم الحمدي يعمل بالقضاء.

في ترتيب الرؤساء الذين تعاقبوا على اليمن بعد الإطاحة بحكم الإمامة في اليمن كان إبراهيم محمد الحمدى ثالث رئيس للجمهورية العربية اليمنية في١٩٦٢.

دراسته وتدرجه الوظيفى

تعلم في كلية الطيران، ولم يكمل دراسته وعمل مع والده القاضي في محكمة ذمار في عهد الإمام أحمد يحيى حميد الدين، وأصبح في عهد الرئيس عبد الله السلال قائداً لقوات الصاعقة، ثم مسؤولاً عن المقاطعات الغربية والشرقية والوسطى. في عام 1972 أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ثم عين في منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة

وفي١٩٧٢ أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ثم عين في منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، وفي١٣ يونيو ١٩٧٤ قام بانقلاب عسكرى أبيض أطاح بالقاضى عبدالرحمن الإريانى في حركة ١٣ يونيو ١٩٧٤، وقام بتوديع الرئيس عبدالرحمن الإريانى رسميًا في المطار مغادرًا إلى دمشق المدينة التي اختارها للإقامة مع أفراد عائلته.

فترة رئاسته للجمهورية اليمنية

> قاد إبراهيم محمد الحمدي انقلاب أبيض سمي ب”حركة 13 يونيو التصحيحة” لينهي حكم الرئيس عبد الرحمن الأرياني والذي كان الرئيس المدني الوحيد من حكام اليمن وصعد العقيد إبراهيم الحمدي للحكم برئاسة مجلس قيادة البلاد ومنذ ذلك الوقت اتسع الدور الذي يلعبة الجيش في النظام السياسي والحياة العامة .

تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى

بدأ الحمدي بالتقليل من دور مشائخ القبائل في الجيش والدولة وألغى وزارة شئون القبائل بإعتبارها معوقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحولت إلى إدارة خاصة تحت مسمى “الإدارة المحلية” تقدم الاستشارة وقام بتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشورى ، وفي 27 يوليو 1975 الذي أطلق عليه “يوم الجيش” أصدر قرارات بإبعاد العديد من شيوخ القبائل من قيادة المؤسسة العسكرية وأجرى إعادة تنظيم واسعة للقوات المسلحة ، فأستبدل الحمدي العديد من القادة العسكريين خاصة ممن يحملون صفة “شيخ قبلي”، بقادة موالين لتوجه الحركة التصحيحية التي قادها .

الحد من سلطة المشايخ ونفوذهم

انتهج «الحمدى» سياسة مستقلة عن الدول المجاورة ، كما انتهج سياسة رافضه لمشائخ القبائل داخليًا، وقام «الحمدى» بالانقلاب وهو برتبة عقيد، وأصدر قرارًا فيما بعد بإنزال جميع الرتب العسكرية إلى رتبة المقدم. وبدأ بالخطوات الأولى للحد من سلطة المشايخ ونفوذهم، وقام بإقصاء العديد منهم من المناصب العليا في الجيش والدولة.

إصلاحات فى القوات المسلحة اليمنية

وأعاد الرئيس الحمدي بناء القوات المسلحة بشكل جديد حيث تم دمج العديد من الوحدات لتتشكل القوات المسلحة من أربع قوى رئيسة على النحو التالي:

قوات العمالقة : تشكلت من دمج لواء العمالقة والوحدات النظامية، كقوة عسكرية ضاربة في محافظة ذمار مهمتها تأمين حماية النظام وجعل على رأسها شقيقه عبد الله الحمدي.

> قوات الاحتياط العام : تشكلت من دمج لواء العاصفة ولواء الاحتياط.

> قوات المظلات : تشكلت من سلاح الصاعقة وسلاح المظلات ولواء المغاوير.

> قوات الشرطة العسكرية : تشكلت من سلاح الشرطة العسكرية وأمن القيادة.

تقارب الحمدي مع النظام الاشتراكي في جنوب اليمن، وفي خطوات السير نحو الوحدة ، عقدت “إتفاقية قعطبة” في فبراير 1977 نصت على تشكيل مجلس من الرئيسين إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي لبحث ومتابعة كافّة القضايا الحدودية التي تهم الشعب اليمني الواحد وتنسيق الجهود في كافة المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية.

>اغتيال الحمدي :

عندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية في أبريل ١٩٧٥ دعا إلى عقد قمة عربية طارئة، كما اقترح تشكيل قوات ردع عربية إلى أن تم اغتياله هو وشقيقه عبدالله الحمدى فى١١ أكتوبر ١٩٧٧ في صنعاء عشية سفره إلى الجنوب في أول زيارة لرئيس شمالى إلى الجنوب واتهم البعض في اغتياله نائبه والجيش مع بعض شيوخ القبائل، التي حد من نفوذها أمثال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والشيخ سنان أبولحوم والشيخ مجاهد أبوشوارب ويحيى المتوكل، فيما اتهم البعض السعودية بدعم العملية بسبب تمرده عليها، ومحاولته اتباع سياسة مستقلة عن نفوذها.

بعد الاغتيال

بقي ملف الحمدي معلقاً، لكن تصفية الحسابات بين الحزب الاشتراكي اليمني وعلي عبد الله صالح – القائد العسكرى لمنطقة تعز آنذاك- في حرب الانفصال أدت إلى أن تقوم “صحيفة الثوري” الناطقة بلسان الحزب بنشر معلومات عن اغتيال الحمدي تقول أن علي عبد الله صالح القائد العسكري لتعز أطلق الرصاص على الحمدي بمعونة عبد الله بن حسين الأحمر ومشاركة أحمد الغشمي والسعودية. هُناك تكهنات أخرى كلها تشير إلى ضلوع صالح في مؤامرة الاغتيال بحكم منصبه وصفاته الشخصية دون أن يكون ممكناً التثبت من أي منها.

رؤساء بعد الحمدى

جاء بعده أحمد الغشمي الحمدي في رئاسة اليمن لأقل من سنة واحدة، ومن ثُم قُتل هو بدوره في مؤامراة غير واضحة الأبعاد بتفجير حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي، ليعقبه سالم ربيع في القتل بعد أشهر بتهمة اغتياله رغم تعهده بالانتقام من قتلته، وبعد أقل شهر من مقتل الغشمي، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.