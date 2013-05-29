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شرب الماء أثناء تناول الطعام يساعدك فى إنقاص وزنك

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شرب الماء أثناء تناول الطعام يساعدك فى إنقاص وزنك شرب الماء أثناء تناول الطعام يساعدك فى إنقاص وزنك

يعتقد البعض أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ظهور "" هو شرب الماء أثناء الطعام، إلا أن الدكتورة هبة سعيد عبد الحليم، زميل التغذية العلاجية، تؤكد أن الفرد فى احتياج لشرب كوبين من الماء قبل تناول الطعام بحوالى 10 دقائق، مرجعة ذلك إلى أن المياه تعمل على الحد من الشهية وتقليل كمية الطعام المتناول وبذلك يعمل الماء على تخفيض الوزن.

وتشير خبيرة التغذية إلى أن المتداول بشأن تسبب الماء فى ظهور "الكرش" غير صحيح، موضحة أنه عبارة عن دهون متراكمة، وتذهب إلى أن تناول الماء أثناء تناول الطعام يعمل على تقليل العصارات أو تخفيف العصارات الهاضمة مما يتسبب فى تقليل كفاءة عملية الهضم.

وتكشف عن أن تناول المياه أثناء الطعام يتسبب فى احتجاز الصوديوم إذا كان المتناول منه كمية كبيرة.

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مصر 365

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