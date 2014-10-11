"أراب أيدول": أحلام تتناول الشوكولاتة وجمهور البرنامج يحول نانسي إلى دمية

بعد الهجوم الذي حصل قبل عيد الأضحى على الفنانة أحلام من قبل الصحافة، في المؤتمر الذي عقدته مجموعته "mbc" لبرنامج "أراب أيدول"، وقد خيبت احلام إنتظار الكثيرين لها في أن يكون لها تعليقاً عما حصل في المرتمر، واكتفت بتمرير رسائل شكر للمحطة وبأنها أهدت عيدية الأضحى للمشتركين التسعة الذين تأهلوا إلى المرحلة النهائية من البرنامج.

بدت أحلام هادئة في حلقة الأمس، وكأنها كانت تنتقي عباراتها خلال التعليق على غناء المشتركين، ومازالت تتبادل الأحاديث الجانية مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي خلال مرور المشتركين، وتارة مع نانسي.

لوحظ وجود السيد مبارك الهاجري زوج أحلام معها للمرة الأولى منذ بدء العروض المباشرة، وانهمكت أحلام كعادتها خلال الفواصل الإعلانية بمرآتها، لتصفيف شعرها، أو مراقبة مكياجها كونها تحرص أن تكون في أحلى صورة. وكذلك لم تتنسى أحلام الإستعانة بلوح من الشوكولا خلال الفاصل الإعلاني، دون أن تتجاهل زميلها حسن بدعوته إلى مشاركتها الشوكولاتة، إلا أن الأخير شكر لأحلام ضيافتها واكتفى بشرب الماء.

إطلالة أحلام لاقت استحساناً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وقامت بطرح السؤال على جمهورها الحلومي كما تحب هي أن تسميه"ما رأيكم بالشروال وغطلالة اليوم"؟!

نانسي باربي البرنامج

كذلك الأمر بالنسبة إلى نانسي التي وصفها البعض بأنها كانت أشبه بدمية "باربي" على المسرح باستعانتها بثوب من مجموعة "ديور" الجديدة، على عكس مقدمة البرنامج أنابيلا هلال التي لم ينجح ارتدائها للجينز بكسب رضى جمهور البرنامج.

كذلك كان لافتاً طلب أحلام خلال الفاصل من الفرقة الموسيقية العزف لها، للقيام بتجربة عى الغناء، فظن الكثيرون انها ستقوم بالغناء خلال الحلقة إلا أن هذا الأمر لك يحصل.

وبالعودة إلى أجواء حلقة الأمس، علمت "سيدتي نت" من مصادر خاصة أن "اصدقاء المشترك اللبناني "جورج نجم" اشتكوا لدى إدارة المحطة بأن "لا رقم خاص من لبنان للتصويت لجورج، ما يضعف فرصة تأخله في المراحل المقبلة. وتابع المصدر: "وزير الإتصالات اللبناني لا يريد فتح خطاً مع الـ"MBC"، مطالبين وزير الإتصالات بإيجاد حل لهذا الأمر كي لا يبقى اللبناني مظلوم بشكل دائم.واستغرب المصدر التعتيم الحاصل على جورج وحسب الرواية التي سردها أنه تمّ حذف المقطع الغنائي على شاشة "المستقبل" خلال غنائه من أسبوعين.

أحد أقرباء جورج تحدث لـ"سيدتي نت" عن أن "جورج يعشق الفن وهو من ضيعة جنوبية من لبنان، ويملك أغنية خاصة بعنوان "متل الفرس"، وبدا واضحاً أن جورج يملك عدد كبير من المشجعين داخل الستوديو.

وسمع أيضاً أن نانسي ووائل يصران أن يكون جورج موجوداً في البرنامج كونه اللبناني الوحيد. وهذا ما جعل أقربائه يتوقعون فوزه في حلقة اليوم وانصافه من قبل لجنة التحكيم".

احمد فهمي في دائرة الخطر

خطأ أحمد فهمي اعتبره البعض انه حماسة شديدة لإبن بلده، وهو الذي اعلن عن اسم فائز خطأ، غلا أنه عاد ووضح أنه سمع الإسم بشكل خاطىء. وبعدها مازححه وائل رداً على سؤال بأه "أكثر واحد بمنطقة الحكم، والله يعينك (بالهجة اللبنانية). وتساءل الجمهور الحاضر: "لماذا لا تكتب النتيجة لأحمد على الورقة بدلاً من إيصالها له عبر أذنيه"؟!.

تأثر أهل المشترك السوري حازم

بدا واضحاً أن انتقال مشتركين من سوريا شكل فرحة لأهل كل من سهر وحازم، اللذان كن يتوقع لهما الجميع هذه النتيجة، فحازم يملك صوتاً قوياً، واستطاع أن يكسب قلوب الجمهور، ويحتل المرتبة الأولى بين الشباب على صعيد "اللايك" على مواقع التواصل الإجتماعي.

حاتم الذي ختم حلقة أمس يمكن القول أن "ختامها مسكاً" كما قالت والدته السيدة إبداع لـ"سيدتي نت" التي كانت تحدثنا ودموعها تنهمر من نجاح ابنها أمام أعينها.

أما شقيقته جود فتحدثت لـ"سيدتي نت" عن أن "حازم درس الموسيقى في معهد صباح فخري في سوريا، بالإضافة غلى عزفه على آلة العود ويجيد غناء القدود الحلبية,

وتابعت جود: "والدتي هي من شجعت حازم على التقدم إلى البرنامج، وهو الصغير في المنزل، ونحن فخورين به جداً".

اذا، غداً ستضم لجنة التحكيم أربعة أصوات غلى التسعة لينتقلوا إلى المرحلة الأخيرة، وينافسون على لقب "اراب أيدول".

كواليس:

تشجيع كبير للمشتركة الفلسطينية منال موسى على مواقع التواصل الإجتماعي وجمهور محمد عساف الداعم اكبر لها.

بكاء المشترك الفلسطيني هيثم خلايلي لعدم تأهله في حلقة أمس,

اندهاش أحلام من شكل سهر خلال ريبورتاج "maybeline" كون المكياج كان كثيفاً على وجهها

التقاط أحلام صور إلى جانب مقدمة البرنامج أنابيلا هلال

حضور صحافي خجول في الستوديو.

سماع أحد من الجمهور خلف أحلام يردد كلمة "يا ملكة" من وقت لآخر.

نانسي تنشغل بالهاتف لإختيار الصورة المناسبة لوضعها على إنستغرام.

وائل وحسن لا يحملان هاتفاً خلوياً معهما خلال الحلقة.

عدم الترحيب بالمايسترو ايلي العليا كما جرت العادة في أول حلقتين

منال تمنت لسهر أن تفوز فقالت لها سهر "يا رب".