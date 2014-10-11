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أنجلينا جولي في ضيافة الملكة إليزابيث

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أنجلينا جولي في ضيافة الملكة إليزابيث أنجلينا جولي في ضيافة الملكة إليزابيث

تقديراً لجهودها في مكافحة العنف الجنسي في مناطق الحروب والنزاعات، مُنحت النجمة العالمية Angelina Jolie رتبة قائدة في الامبراطورية البريطانية وهو ثاني أرفع وسام شرف في المملكة المتحدة.

وقد تسلمّت Jolie البالغة من العمر 39 عاماً الدرع التكريمي، من قبل ملكة بريطانيا Elizabeth خلال الحفل الخاص الذي أقامته أمس الجمعة في قصر باكينغهام وسط لندن.

وكشفت صحيفة الدايلي ميل، أن Angelina قصدت القصر الملكي برفقة النجم Brad Pitt الذي تزوجته منذ فترة قصيرة في فرنسا، وأولادها الستة.

ونقلاً عن لسان الملكة Elizabeth، ذكرت مصادر ملكية أن Jolie التي ترشحت لمنصب سياسي، والحائزة على جائزة أوسكار عن أعمالها الإنسانية، تستحق لقب القائدة عن جدارة نظراً للخدمات التي قدمتها للسياسة الخارجية البريطانية.

وكانت Angelina قد أسست عام 2012 مبادرة منع العنف الجنسي في مناطق الحروب، بالتعاون مع وزير الخارجية البريطاني السابق William Hague.

يشار إلى أن Angelina Jolie أصبحت ضمن 1149 شخصا وردت أسماؤهم على القائمة السنوية لمن نالوا ألقابا شرفية من الملكة Elizabeth هذا العام.

 

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