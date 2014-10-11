ريهانا إلى المغرب من أجل جيمس بوند

انضمت النجمة العالمية Rihanna إلى فريق عمل الجزء الجديد من سلسلة أفلام James Bond العالمية، التي يقوم ببطولتها الممثل Daniel Craig.

وذكرت صحيفة Sunday Mirror البريطانية أن Rihanna، وبعد حسم مشاركتها منتجي الفيلم، ستتوجّه فوراً إلى المغرب، حيث سيتمّ التصوير بدءاً من 6 كانون الأول المقبل.

وقال المصدر عينه إنّ النجمة Rihanna هي من أكبر المعجبين بملحمة James Bond، وهي لا تمانع في الظهور في أحد تلك الأفلام، كما أنّ بطل الفيلم Daniel Craig أعرب عن سعادته بشريكته الجديدة، إذ سبق وقال إنّه يُفضّلها أكثر من Beyonce لأنّها أكثر جرأة.

يُشار إلى أنّ هذا الفيلم ليس الوحيد الذي سيتمّ تصويره في المغرب، فالممثل العالميّ Tom Cruiseمتواجد حالياً هناك لتصوير الجزء الخامس من فيلمه الشهير "Mission Impossible".