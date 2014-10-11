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قيادات الإخوان يرددون تكبيرات العيد داخل القفص الزجاجى قبل بدء محاكمتهم في «غرفة عمليات رابعة»

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قيادات الإخوان يرددون تكبيرات العيد داخل القفص الزجاجى قبل بدء محاكمتهم في «غرفة عمليات رابعة» قيادات الإخوان يرددون تكبيرات العيد داخل القفص الزجاجى قبل بدء محاكمتهم في «غرفة عمليات رابعة»

محمد بديع المرشد العام للإخوان

أودع، منذ قليل، الدكتور محمد بديع وعدد من قيادات جماعة الإخوان القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، اليوم السبت، لنظر جلسة ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «غرفة عمليات رابعة»، وفور دخولهم القاعة قام المرشد بترديد تكبيرات العيد، فقام المسئول عن التحكم فى الصوت بغلق الصوت داخل القفص.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين العضو المنتدب وياسر ياسين وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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