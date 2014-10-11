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ماذا عن بشرتك بعد الصيف؟

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ماذا عن بشرتك بعد الصيف؟ ماذا عن بشرتك بعد الصيف؟

السبت 11-10-2014 16:00

لقد أوشك فصل الصيف على الانتهاء، وحان الوقت للاستعداد لفصل الشتاء المليء بمشاكل البشرة، والتي من أهمها جفاف وخشونة البشرة نتيجة التغيرات الجوية.
وقد حان الوقت لتغيير روتينك الخاص للعناية بالبشرة مع تغيير بعض العادات التي تستخدمينها باستمرار للعناية ببشرتك، والتي قد لا تناسب فصل الشتاء.
ومن النصائح التي يجب اتباعها قبل فصل الشتاء للاستعداد له:

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1.تبديل اللوشن بالكريم المرطب للبشرة، فنظراً لجفاف البشرة في فصل الشتاء فهي تحتاج إلى كريم مرطب أكثر سمكاً من كريمات الصيف الخفيفة، وذلك لضمان ترطيبها بعمق حتى تتجنبي جفافها.
2.الحفاظ على ترطيب الشفاه المستمر لتجنب جفافها وتشققها خلال فصل الشتاء، ولا تنسي استخدام مرطبات الشفاه الغنية بالعناصر الطبيعية التي تفيد شفاهك.
3.الحفاظ على نضارة يديك دائماً، وتجنب تشققات الجلد وجفاف اليدين، وذلك باستخدام الكريم المرطب الغني مرتين على الأقل يومياً وبشكل منتظم لضمان الحفاظ على صحة ونعومة يديك.
4.لا تنسي أن تشربي 2 لتر من الماء على الأقل كل يوم للحفاظ على نضارة بشرتك دائماً، وبالأخص في الشتاء؛ لأن البشرة تحتاج إلى الكثير من الماء حتى لا تجف من الداخل.
5.حافظي على تقشير البشرة مرة أسبوعياً على الأقل للتخلص من جفاف البشرة وإزالة الخلايا الميتة منها.
6.الإكثار من الأطعمة الغنية بأوميجا3 كالأسماك والمكسرات في نظامك الغذائي؛ لأنها تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وعوامل تقدم السن المختلفة.

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