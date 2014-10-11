50 طريقة لاستخدام اكسسوارات الشعر كالنجمات

تختلف طرق وضع اكسسوارات الشعر باختلاف التسريحة والمناسبة، فيما تتنوّع الاكسسوارات بين المعدن والقماش والشوارفسكي. وبالرغم من احتلال هذه الموضة تسريحات عروض الجمال الأخيرة، فإنّ استخدامها بشكل غير صحيح يؤدّي إلى تشويه الإطلالة ككلّ.

موقع " سيدتي نت" جمع لك 50 صورة لنجمات الصف الأوّل، وهنّ باكسسوارات مختلفة وتسريحات متنوّعة.

تابعي هنا: آخر صيحات تسريحة الكعكة على طريقة النجمات

Kerry Washington تعتمد الاكسسوارات الناعمة، وباستخدامها ربطةً رفيعةً سوداء؛ وهي قد أثبتت أنّ البساطة يُمكن أن تكون فعّالة. فقد قامت هذه النجمة بوضع الربطة حول الكعكة في إطلالة من السّهل جداً تطبيقها.

وتميّزت Chloe Sevigny بتصفيفة شعرها، إذ تحوّلت طريقة استخدامها لربطة الشعر إلى آخر صيحات الجمال في هذا الفصل. أمّا Allison Williams فقد أضافت بعض الاكسسوارات المطرّزة إلى كعكتها المنخفضة، فأعجبت كلّ محبّات الإطلالة الكلاسيكية.

Pixie Lott تنقل لك عالم الملكيّة بارتدائها اللون الأبيض وربطة شعرها البيضاء. وتكتمل إطلالة الأميرة بالتاج المميّز الذي وضعته Leighton Meester. أمّا في حفلات الزفاف أو المهرجانات، فبالإمكان اعتماد اكسسوارات ورديّة، على غرارSienna Miller.

وللشعر الفضفاض والمتموّج اكسسوارات خاصّة، كالربطة الذهبية، التي استخدمتهاGemma Arterton، أو السلاسل الفضيّة على غرار Mischa Barton.



لا يُمكنك إهمال اكسسوارات الشعر، لما لها من دور في تبديل تسريحتك كلّها، إذ بإضافة اكسسوار بسيط يُمكنك تغيير التسريحة على طريقةEmily Blunt، التي استخدمت شريطاً فضيّاً بدّل إطلالتها، وChloe Grace Moretz التي استعانت بالكريستال لإضافة الأنوثة إلى إطلالتها.

إضافة إلى تنسيق اكسسوار الشعر مع طول شعرك وشكل التسريحة، ننصحك أيضاً بأن تحاولي إيجاد اكسسوار الشعر المناسب لملابسك، ما سيمنحك تميّزاً لإطلالة لافتة.



وأنت سيدتي! أيّ اكسسوار تجدينه الأنسب لتسريحتك؟

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