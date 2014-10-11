أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وثائق جديدة تكشف تفاصيل عن «فضيحة لوينسكي» وحقبة كلينتون

Google+ Print
وثائق جديدة تكشف تفاصيل عن «فضيحة لوينسكي» وحقبة كلينتون وثائق جديدة تكشف تفاصيل عن «فضيحة لوينسكي» وحقبة كلينتون

نشرت السجلات الوطنية الأمريكية عشرة آلاف صفحة من وثائق، تكشف المزيد من التفاصيل حول «فضيحة لوينسكي»، وقضايا أخرى تتعلق بحكومة الرئيس الأسبق بيل كلينتون (1993-2001).

وتظهر الوثائق التي خرجت إلى النور، الجمعة، الاستراتيجية التي اتبعها البيت الأبيض للدفاع عن الرئيس من الفضيحة التي نجمت عن الكشف عن علاقته بالمتدربة مونيكا لوينسكي، وعصفت برئاسته.

ومن بين بيانات أخرى، هناك خطوط استراتيجية للاتصالات وقائمة بالأسئلة التي قد يطرحها عليه الصحفيون في مقابلات تتعلق بالمحاكمة السياسية التي خضع لها عقب الفضيحة.

وبهذه السلسلة الجديدة من الوثائق، تكون السجلات الوطنية قد نشرت منذ فبراير الماضي 30 ألف وثيقة من حقبة كلينتون، تتضمن أيضا رسائل البريد الإلكتروني التي كان يتبادلها مستشاروه.

ومن بين القضايا الأخرى التي تتضمنها الوثائق، ولادة سياسة «Don't ask، Don't tell» (لا تسأل، لا تَقُل) عام 1993، والتي سمحت بانضمام مِثليي الجنس إلى القوات المسلحة، طالما لم يكشفوا عن ميولهم الجنسية، والتي ألغيت عام 2011.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية