أكثر من 100 دراسة تشير للعلاقة بين المبيدات الحشرية والشلل الرعاش

أكد فريق من الباحثين قاموا باستعراض نتائج أكثر من 100 دراسة طبية، أجريت على الآثار الضارة الناجمة عن التعرض للمبيدات الحشرية أن كل النتائج المتوصل إليها تؤكد بالدليل القاطع وجود علاقة مباشرة بين التعرض لهذه الكيماويات وزيادة مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش.

> وشدد الباحثون على أن التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة لمكافحة للبعوض والفطريات والقوارض يسهم بصورة كبيرة فى زيادة مخاطر الإصابة بالمرض، وأن تلوث مصادر المياه بنفايات كيميائية مثل مخلفات المصانع يسهم بصورة كبيرة فى تفاقم حدة المشكلة.

> وتشير البيانات إلى أن التعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية بصورة مستمرة يزيد بنسبة تتراوح بين 33 إلى 80% من مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش.